Endrick bombası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri devrede...

İspanyol devi Real Madrid'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen genç santrfor Endrick hakkında transfer pazarını hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYA VE İTALYA'DAN DEV TALİPLER

Foot Mercato'da yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Brezilyalı forveti kadrosuna kiralık olarak katmak adına Real Madrid ile resmi temas kurdu.

Öte yandan kadrosuna son olarak Altay Bayındır'ı katan Villarreal ile İtalya Serie A temsilcilerinden Roma'nın da 20 yaşındaki yetenekli golcünün transfer yarışında yer aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE DE GÜNDEMİNE ALDI

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin de Endrick seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Eflatun-beyazlı kulübün kiralama fikrine sıcak baktığı genç yıldızın transfer durumunu yakından izlediği ifade edildi.