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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Burdur'da konuştu:

18.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çiftçilerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksiklerimizi tamamladık" - "Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında, gerekse evinde ya da işletmesinde güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaları konusundaki mevzuat eksikliklerini tamamladıklarını belirterek "Çiftçilerimiz gerek tarlasında, gerekse evinde ya da işletmesinde güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler." dedi.

Dönmez, İl Özel İdare Meclis Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, kente gerçekleştirdikleri ziyaretle elektrik, doğalgaz dağıtım ve madencilik alanı faaliyetlerindeki gelişmeleri ve yapılması gereken projeleri masaya yatırdıklarını söyledi.

Son derece verimli ve faydalı bir toplantı yaptıklarını anlatan Dönmez, Burdur'un maden ve mermercilik alanında aktif kentlerden biri olduğunu, bu doğrultuda madencilik sektörüyle geniş kapsamlı istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Kentte neredeyse 10 bin civarında insanın bu sektörde istihdam edildiğini aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Daha katma değerli, daha uç ürünler nasıl yapılabilir bunları tartıştık. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız üçüncü organize sanayi bölgesinden bahsetti. Özellikle mermercilikle alakalı uç ürünlerin işleme tesislerinin, belki mermercilik makinelerinin de burada yapıldığı bir OSB'den bahsediyoruz. Biz de bu OSB'ye olan desteğimizi yenilemiş olduk."

Dönmez, Burdur'un 2008'de doğalgaz kullanmaya başlayan kentlerden biri olduğuna değinerek buna ilave olarak Bucak, Gölhisar ilçeleri ile Yusufça Beldesi'nde de doğalgaz olduğunu kaydetti.

Diğer ilçe ve beldelere de doğalgaz getirilmesi yönünde talepler olduğuna işaret eden Dönmez, Ağlasun ilçesinde ise büyük oranda yatırımların tamamlandığını, ocak veya şubat başında ilçenin doğalgazı kullanmaya başlayacağını aktardı.

Kızılkaya beldesinin de Cumhuriyetin 100. yılında doğalgazı kullanmaya başlayacağını dile getiren Dönmez, diğer ilçe ve beldelerle ilgili çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilgili şirketlere ve kurumlara talimatları yenilediklerini söyledi.

Elektrik dağıtımıyla ilgili olarak da Burdur'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını anlatan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl dağıtım alanında yaklaşık 58-60 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yıl da 76 milyon liralık bir yatırım bütçesi söz konusu. Özellikle yeni dönemde kırsal alandaki şebeke ve trafo merkezlerinin yenilenmesi ve güç artırılması işine ağırlık vereceğimizi de söyledik." diye konuştu.

- "Çiftçiler güneş panelleriyle enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek"

Belediye başkanlarının, çiftçi birlik ve odalarının artan tarımsal faaliyetlerinden dolayı elektrik enerjisine daha yoğun bir ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Dönmez, bu konuda da sorun yaşayan ilçe ve beldelerin sıkıntılarının aşılması noktasında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarına da değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksiklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sulamayla ilgili çeşitli çözüm önerileri var. Özellikle kırsaldan gelen bu teklif, taleplere pozitif ayrımcılık yapılması yönünde de bir yaklaşım belirledik ve ilgili arkadaşlarımıza da bunu ifade etmiş olduk."

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