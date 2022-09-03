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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile görüştü

03.09.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Dönmez: "Petrol ve doğalgaz alanında iş birliğimizi geliştirmek için yol haritamıza dair başlıkları görüştük"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi Petronas'ın başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G20 Enerji Bakanları zirvesinin ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'a geldiğini kaydetti.

Buradaki ziyaretine ilişkin Dönmez, "Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz alanında işbirliğimizi geliştirmek için yol haritamıza dair başlıkları görüştük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos'ta Ukrayna ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye'ye ziyaretini hatırlatarak, "Bu arada sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de Petronas ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta Petronas ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda 4 sondaj gemimiz var, 2 sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir." diye konuşmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile görüştü

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