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Enerjisa Enerji ve Çimsa, çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santralini Afyon'da kuruyor

07.07.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerjisa Enerji ve Çimsa, çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santralini Afyon'da kuruyor

Enerjisa Enerji ve Çimsa, çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santralini Afyon'da kuruyor

Enerjisa Enerji ve Çimsa iş birliğinde Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri Afyon'da hayata geçiyor.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Çimsa'nın Afyon Fabrikası'na 52 milyon liralık yatırımla kurulacak santral, yıllık 4,2 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek ve 3,4 megavat pik (MWp) kurulu güce sahip olacak. Bu sayede tesis 1416 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerjiyi doğal kaynaktan sağlayacak.

İşimin Enerjisi çatısı altında sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını arttıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji, Çimsa'nın Afyon Fabrika arazisine 7 bin 479 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirecek.

Güneş Enerjisi Santrali (GES), 60 bin metrekare alana kurulacak ve 2023 yılının ikinci çeyreğinde aktif olacak. Projeyle, yıllık yaklaşık 2 bin 750 ton karbondioksit salımı engellenecek. Enerjisa Enerji, Çimsa'nın yenilenebilir kaynaklardan kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda çimento sektörüne rol model olmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, hızlı bir sanayileşme ve kentleşme sürecinden geçen Türkiye'nin enerji ihtiyacının gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Ancak bu ihtiyacın hangi kaynaklardan üretilerek giderileceği konusunun bugün karbon nötr geleceğe yatırım yapan şirketler için çok kritik olduğunu ifade eden Pınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik açıdan baktığımızda ise son 5 yılda yaklaşık enerji ithalatımız 200 milyar dolar seviyesinde. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanarak bu açığı kapatmamız hatta pozitife geçmemiz mümkün. Dolayısıyla bu alanda atılacak her adım elbette ülkemiz için büyük kazanç sağlıyor. Tam bu noktada Enerjisa olarak İşimin Enerjisi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile hem yenilenebilir hem de verimli bir kaynak olan güneş enerjisi santrallerini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamayı yol haritası olarak benimsemiş olan Çimsa’nın Afyon Fabrikası arazisinde devreye alacağımız güneş enerjisi santrali ile hem ülkemizin hem de dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz."

Çimsa CEO’su Umut Zenar ise sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konulara odaklanmaya devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda hayata geçireceğimiz güneş enerjisi yatırımımızın tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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