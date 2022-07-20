Enerya’dan doğal gaz bağlantı bedeli için 7 taksit fırsatı

ANKARA (AA) – Enerya Enerji, doğal gaza geçişi kolaylaştırmak için, faaliyet gösterdiği 10 ilde, abonelik başlangıcında bir defaya mahsus ödenen doğal gaz bağlantı bedeline 7 taksit imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketici dostu bir yakıt olan doğal gaz verimli olması sebebiyle alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan doğal gaz, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak görülüyor.

Bu kapsamda, “doğal gazsız ev kalmayacak” anlayışıyla faaliyet gösterdiği 10 şehirde 1 milyon 700 binden fazla aboneye hizmet sunan Enerya Enerji, abonelik başlangıcında bir defaya mahsus ödenen doğal gaz bağlantı bedeline 7 taksit imkanı sunuyor.

Taksit kampanyasından yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

