Enes Batur amcasına hakaret ettiği video için özür diledi

"Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isminde bir film çeken sosyal medya fenomeni Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.

VİDEO KALDIRILDI, ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken video kısa süre sonra Youtube'dan kaldırıldı. Videonun kaldırılmasından 1 gün sonra ise Enes Batur'dan özür geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, "Özür dilerim... Amcamla aramızda hiç bir sorun olmasa da, videoyu yayınlamadan önce amcam izlemiş sorun etmemiş olsa da, söylediğim şeylerin benim için hiç bir gerçeklik değeri olmayıp sadece kızdırmak amaçlı olsa da, söylediğim şeyler yanlış. Hatamı anladım özür dilerim herkesten." ifadelerini kullandı.



