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Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

13.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Enes Batur, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Danla Bilic ile yaşadığı polemik hakkında konuşan Batur, "Danla bana aşık!" dedi.

Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beykoz'da ikamet etmesine rağmen Bebek'te arkadaşıyla scooter sürerken görüntülenen Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı.

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Gazetecilerin sorularına cevap veren Batur, "BKM'de bulunan bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var" dedi. Danla Bilic ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, "Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor" şeklinde konuştu.
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"REDDEDİLEN ERKEK PSİKOLOJİSİ"

Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" açıklamasını yapmıştı.

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Danla Bilic Enes Batur
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