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Enes Batur'tan Ecenaz Üçer açıklaması! 'Güvenimi kırdı'

21.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Enes Batur'tan Ecenaz Üçer açıklaması! 'Güvenimi kırdı'

Youtube videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur Ecenaz Üçer’le ayrıldı. Batur'un eski sevgilisiyle ilgili açıklaması olay oldu. Açıklamadan sonra Ecenaz Üçer kimdir ve kaç yaşında merak edildi.

YouTube’da yayınladığı videolarla ünlenen Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp’ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer’le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Batur'un Ecenaz Üçer ile ilişkisi çok uzun sürmedi. İkilinin ayrılık haberi gündem olunca Enes Batur bir açıklama yaptı. Batur açıklamasında şunları söyledi:

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"Arkadaşlar Ecenaz ile yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım aramızda küslük oluştu, durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem."

Bu açıklamadan sonra herkes Üçer'in yanıtını ve kim olduğunu merak etti. Ecenaz Üçer kimdir ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer, 10 Haziran 1998 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi. Ecenaz Üçer, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Enes Batur ile birlikte.

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