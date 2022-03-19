Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer spor tarzıyla yaktı geçti! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Enes Batur ile yaşadığı aşkla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Ecenaz Üçer, iddialı spor tarzıyla dikkat çekti.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle de adından söz ettiriyor.

YouTube'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, Enes Batur ile yaşadığı aşkla geniş kitlelerce tanınmıştı.

1998 doğumlu Ecenaz Üçer, Bilgi Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği eğitimi aldı.

Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık gibi yapımlarda rol alan Ecenaz Üçer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı.

Ecenaz Üçer, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla büyük beğeni topluyor.



