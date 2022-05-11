Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Uzun süre aşk yaşayan Enes Batur ve Başak Karahan ikilisi 2018'de ilişkilerini noktalama kararı aldı. YouTube, Instagram gibi sosyal paylaşım mecralarında takipçileri bulunan Başak Karahan, mini elbiseli poz verdi.
'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', 'Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık', 'Kafalar Karışık' gibi filmlerde rol alan Başak Karahan Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
1,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu paylaştı.
3 Ağustos 1998'de Antalya'da dünyaya gelen Başak Karahan 23 yaşındadır.
Azra Karahan ve Ramazan Karahan adında iki kardeşi bulunuyor.
Karahan, Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.
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