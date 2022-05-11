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  4. Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

11.05.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Enes Batur ile bir zamanlar aşk yaşayan Başak Karahan, Instagram hesabının hikaye kısmından attığı mini elbiseli pozuyla adından söz ettirdi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Uzun süre aşk yaşayan Enes Batur ve Başak Karahan ikilisi 2018'de ilişkilerini noktalama kararı aldı. YouTube, Instagram gibi sosyal paylaşım mecralarında takipçileri bulunan Başak Karahan, mini elbiseli poz verdi.

BAŞAK KARAHAN INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', 'Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık', 'Kafalar Karışık' gibi filmlerde rol alan Başak Karahan Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

1,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu paylaştı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

3 Ağustos 1998'de Antalya'da dünyaya gelen Başak Karahan 23 yaşındadır.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Azra Karahan ve Ramazan Karahan adında iki kardeşi bulunuyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Karahan, Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'dan mini elbiseli poz!

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Başak Karahan Enes Batur
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