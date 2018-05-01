Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Türkiye'de son yıllarda YouTube sektöründe adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen Enes Batur'un aylık kazancı dudak uçuklatıyor.

Konuyla ilgili Milliyet'teki köşesinde bir yazı kaleme alan Ali Eyüboğlu, "İlk sinema filmi 'Hayal mi Gerçek mi?'yle 1 milyon 480 bin 047 seyirciye ulaşan ve 17.4 milyon TL hasılat yaptıran Batur, şayet söylenenler gibi YouTube'dan ayda ortalama 530 bin TL kazanıyorsa, seneye vergi rekortmeni ünlüler arasına giren ilk YouTuber olur" ifadelerini kullandı.

İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

Türkiye'de sosyal medyadan para kazanan çok... Müşteriden aldığı paranın karşılığını veren, namuslu davranıp gelir vergisi ödeyenlerin yanında, sahtekârlar, paraları cebe indirip bir kuruş vergi ödemeyenler de var. Hükümet, bu amaçla kanun çıkardı, ama henüz vergi cezasına çarptırılan olmadı… Çünkü mecra çok büyük ve kontrolü zor. Ünlülere sosyal medya hizmeti veren bir YouTube ajansının yöneticisi, parayla video paylaşanların sahtekârlıklarını örneklerle anlattı, şaştım kaldım.