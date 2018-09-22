Enes Ünal ilk golünü attı!

La Liga'nın 5. haftasında Türklerin mücadelesine sahne oldu. Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo evinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'i ağırladı.

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11 başlarken Emre Mor ise yedek soyundu. Valladolid'de ise Enes Ünal 56. dakikada Borja Fernandez'in yerine oyuna dahil oldu.

Celta Vigo'nun gollerini 5 ve 54. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada Maxi Gomez kaydetti. Valladolid'in gollerini ise 39. dakikada Oscar Plano, 65. dakikada Enes Ünal ve 90. dakikada Leonardo Suarez attı.

Bu sezon Valladolid formasıyla 4. lig maçına çıkan Enes Ünal sezonun ilk golünü kaydetti.



