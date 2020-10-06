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Enes Ünal'dan flaş Galatasaray itirafı! "Tüm gece uyuyamadım"

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 20:27 | Son Güncelleme

Getafe'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, geçmişte kariyerinin henüz ikinci maçında Bursaspor forması altında Galatasaray'a attığı gol ile ilgili, "Sneijder, Drogba gibi futbolcuların oynadığı, üst düzey bir takıma, Galatasaray'a karşı sahaya çıktım. 5. dakikada ilk golümü attım. İnanılmazdı. 16 yaşında ilk maçına çıkıyorsun ve ilk golünü atıyorsun. Tüm gece uyuyamadım" ifadelerini kullandı.

Enes Ünal'dan flaş Galatasaray itirafı! "Tüm gece uyuyamadım"

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Ünal, A Milli Takım ile Avrupa veya dünya şampiyonalarında forma giymenin çok özel bir şey olduğunu ve bunu yaşamak istediğini belirtti.

ENES ÜNAL, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"(Bursaspor'dayken Galatasaray'a karşı oynadığı maç) 16 yaşında ilk maçına çıkıyorsun ve ilk golünü atıyorsun. Tüm gece uyuyamadım. Çok fazla hatırlamıyorum, bir rüya gibiydi"

"Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda yer almak, oynamak, goller atmak, takıma yardım etmek, ülkemi temsil etmek benim kısa vadedeki hedefim. Kendimi orada görmek mükemmel olur, bunu hayal bile edemiyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli ama milli takım ile Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda oynamak farklı. Ancak, taraftarsız oynamak aynı şey değil. Çünkü taraftar bunun bir parçası. Lig veya Şampiyonlar Ligi kazanılmak için konulan bir hedef ama Avrupa veya dünya şampiyonaları keyfini çıkaracağız birer bayram gibi. Hedefleri tutturmak, ülkenizi temsil etmek önemli ama bunun yanı sıra daha zevkli bir yanı da var. Bir çok ülke katılıyor, tüm Avrupa'dan taraftarlar geliyor. Özel bir şey."

23 yaşında, genç ve çalışmaya arzulu biri olarak yeni takımı Getafe'nin kendisi için mükemmel bir kulüp olduğunu kaydeden Enes, "Burada çok iyiyim. Teknik direktör, takım arkadaşlarım, etrafımdaki herkes mükemmel. Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi beni aralarına aldılar. Salgından dolayı zor bir dönem olsa da tam bir aile ortamı var. Antrenmanlarda çok çalışıyorsun. Bu da benim çok sevdiğim bir şey." yorumunu yaptı.

La Liga'da geride kalan 5 haftada üç maçta yedeklerden oyuna girerek az süre alan Enes,"İnşallah en kısa zamanda Getafe formasıyla da gol atar ve takıma yardım ederim. Bunu çok istiyorum." ifadesini kullandı.

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