Enes Ünal'dan flaş Galatasaray itirafı! "Tüm gece uyuyamadım"

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Ünal, A Milli Takım ile Avrupa veya dünya şampiyonalarında forma giymenin çok özel bir şey olduğunu ve bunu yaşamak istediğini belirtti.

ENES ÜNAL, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"(Bursaspor'dayken Galatasaray'a karşı oynadığı maç) 16 yaşında ilk maçına çıkıyorsun ve ilk golünü atıyorsun. Tüm gece uyuyamadım. Çok fazla hatırlamıyorum, bir rüya gibiydi"

"Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda yer almak, oynamak, goller atmak, takıma yardım etmek, ülkemi temsil etmek benim kısa vadedeki hedefim. Kendimi orada görmek mükemmel olur, bunu hayal bile edemiyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli ama milli takım ile Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda oynamak farklı. Ancak, taraftarsız oynamak aynı şey değil. Çünkü taraftar bunun bir parçası. Lig veya Şampiyonlar Ligi kazanılmak için konulan bir hedef ama Avrupa veya dünya şampiyonaları keyfini çıkaracağız birer bayram gibi. Hedefleri tutturmak, ülkenizi temsil etmek önemli ama bunun yanı sıra daha zevkli bir yanı da var. Bir çok ülke katılıyor, tüm Avrupa'dan taraftarlar geliyor. Özel bir şey."