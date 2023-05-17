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Enes Ünal'ın bonservisi belli oldu! Dünya devlerini sıraya soktu! İşte ilk isteyen takım...

17.05.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getafe formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Enes Ünal, 14 gol atıp 5 de asist yaparak İspanya'da gol krallığı yarışında iddialı bir konuma gelmişti. Gösterdiği bu performansın ardından talipleri artan Enes Ünal için Benfica ekibi 20 milyon euro'yu gözden çıkarttı.

Enes Ünal'ın bonservisi belli oldu! Dünya devlerini sıraya soktu! İşte ilk isteyen takım...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor. 21 gollü Lewandowski'nin arkasında 14 golü bulunan milli oyuncumuz için transfer çanları çalmaya başladı. 3 sezondur Getafe forması giyen Enes Ünal'ı Portekiz ekibi Benfica istiyor.

İZLEMEK İÇİN STADA GELDİLER

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Record'un haberine göre, Getafe Başkanı Angel Torres, Benfica'nın Enes Ünal'ı istediğini hatta Enes'i izlemek için birkaç kez stada geldiklerini açıkladı. Milli oyuncumuz için 20 milyon euro talep ettiklerini söyleyen Angel Torres, pazarlıkların devam ettiğini aktardı.

DEV TAKIMLAR DA İSTİYOR

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İspanyol basınında yer alan haberde, Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların İspanya'da kendisini kanıtlamış bir isim olan Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Enes Ünal benfica getafe af sezon

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