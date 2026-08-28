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Enes Ünal'ın golü Getafe'ye turu getirdi! İşte UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Lig etabına kalan takımlar belli oldu. Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, rakibi Partizan'a yenilmesine rağmen lig aşamasına kaldı. Milli futbolcumuz takımının tek golünü kaydetti.

Enes Ünal'ın golü Getafe'ye turu getirdi! İşte UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 23 rövanş maçı oynandı.

İŞTE LİG AŞAMASINA KALAN TAKIMLAR

Rakiplerini eleyen Brann, Kopenhag, Riga, Monaco, Freiburg, Lugano, Twente, Jablonec, KuPS Kuopio, Inter Escaldes, Hajduk Split, Pafos, Ajax, Atalanta, Panathinaikos, Nordsjaelland, Braga, Brighton, Borac, Midtjylland, Gent, Getafe ve Lincoln Red Imps lig aşamasına kaldı.

Enes Ünal ın golü Getafe ye turu getirdi! İşte UEFA Konferans Ligi nde lig aşamasına kalan takımlar 1

ENES ÜNAL TAKIMINI ÜST TURA TAŞIYAN GOLÜ ATTI

Milli oyuncu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Partizan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla yoluna devam etti. Enes, 70. dakikada takımının golünü kaydetti.

Enes Ünal ın golü Getafe ye turu getirdi! İşte UEFA Konferans Ligi nde lig aşamasına kalan takımlar 2

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0 (1-1)

Jablonec (Çekya)-Rangers (İskoçya): 1-0 (Penaltılarla 4-3) (0-1)

Karabağ (Azerbaycan)-Twente (Hollanda): 1-4 (Uzatmalarda) (1-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Lugano (İsviçre): 1-1 (1-2)

Freiburg (Almanya)-Motherwell (İskoçya): 4-1 (3-1)

Monaco (Fransa)-Gornik Zabrze (Polonya): 4-1 (3-2)

Inter Escaldes (Andorra)-Drita (Kosova): 0-0 (Penaltılarla 4-2) (2-2)

Riga (Letonya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (0-0)

Kopenhag (Danimarka)-Inter Turku (Finlandiya): 4-1 (0-0)

Rakow (Polonya)-Hajduk Split (Hırvatistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Hradec Kralove (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2 (Uzatmalarda) (2-2)

Brann (Norveç)-PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo City (Arnavutluk): 4-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Atalanta (İtalya): 0-1 (0-0)

St. Gallen (İsviçre)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-3 (0-1)

Ajax (Hollanda)-Sion (İsviçre): 5-3 (4-2)

Borac (Bosna Hersek)-Vikingur (İzlanda): 3-1 (3-1)

Brighton (İngiltere)-Tromso (Norveç): 4-0 (0-0)

Austria Wien (Avusturya)-Braga (Portekiz): 0-0 (0-2)

Rijeka (Hırvatistan)-Midtjylland (Danimarka): 1-4 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-3 (Uzatmalarda) (2-0)

Hibernian (İskoçya)-Gent (Belçika): 2-3 (0-0)

Partizan (Sırbistan)-Getafe (İspanya): 2-1 (1-3)
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enes Ünal konferans ligi
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