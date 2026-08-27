Trabzonspor'da Fatih Tekke Ferencvaros maçının ardından istifa etti!

Trabzonspor'da Ferencvaros yenilgisinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından turu toplamda 5-0'lık skorla kaybederken, Fatih Tekke maç sonrasında istifa kararını duyurdu.

"BAZI MAÇLAR VARDIR, İNSANI ÇOK YARALAR..."

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, 18 aylık görev süresinin ardından istifa ettiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, alınan sonucun sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Fatih Tekke, "Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok.

Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun.

Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." dedi.

"İLK DEFA TELEVİZYONDA SÖYLÜYORUM. KİMSE BİLMİYOR."

Fatih Tekke, "Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun.

Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor.

Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz.

Diyorum ya, benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA MACERASI SÜRÜYOR

Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'un Avrupa macerası ise sona ermedi. Bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'ndeki rakipleri cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Fatih Tekke ise istifa kararının ardından Trabzonspor'un geleceğine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili takımın bundan sonra çok daha iyi olacağına inandığını söyledi.