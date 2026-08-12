Galatasaray'dan Arsenal'e çifte teklif! Martinelli ve Nwaneri için aynı formül

Galatasaray, Arsenal'in iki genç yıldızı Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların iki oyuncu için de 5 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif yaptığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN ARSENAL'E İKİLİ TEKLİF

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için İngiliz kulübüne teklif sundu.

İki futbolcu için hazırlanan teklifin mali şartlarının da aynı olduğu aktarıldı.

MARTINELLI İÇİN 5 MİLYON EURO KİRALAMA

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi. Teklifte ayrıca 35 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Hızıyla dikkat çeken Martinelli'nin dikine oyunu ve bire birlerdeki etkinliğiyle Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir alternatif olması bekleniyor.

NWANERI İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı-kırmızılıların Arsenal'den düşündüğü bir diğer isim ise Ethan Nwaneri. Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcu için de aynı mali şartları içeren bir teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

YAŞI GALATASARAY'IN PLANLAMASINDA AVANTAJ

Nwaneri'nin 19 yaşında olması, transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın yabancı oyuncu planlaması açısından da dikkat çekiyor. Genç futbolcunun yaş kriteri nedeniyle Süper Lig'deki 10+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamında değerlendirilmesi sarı-kırmızılılar için avantaj sağlayabilir.

Galatasaray yönetimi, Martinelli ve Nwaneri transferleri için Arsenal ile temaslarını sürdürürken, İngiliz kulübünün tekliflere vereceği yanıt bekleniyor.