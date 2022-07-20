Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Karaincirli köyü Değirmenci mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde buğday hasadı sonrası yangın çıktığını belirterek "Yangında saman balyası yüklenen iki traktör römorku samanlarla birlikte yandı. Yaklaşık 30 dönüm bir alan zarar gördü." diye konuştu.



