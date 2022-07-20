Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Karaincirli köyü Değirmenci mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.
Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde buğday hasadı sonrası yangın çıktığını belirterek "Yangında saman balyası yüklenen iki traktör römorku samanlarla birlikte yandı. Yaklaşık 30 dönüm bir alan zarar gördü." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz