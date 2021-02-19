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Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

19.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Enez ilçesinde kayıkla balığa çıkan genç, denize düştü.

Edirne’nin Enez ilçesinde kayıkla balığa çıkan genç, denize düştü. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Enez’in Sultaniçe Köyü’nde limanından balık tutmak için sabah saatlerinde Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı denize açıldı. Bu sırada dengesini kaybettiği değerlendirilen genç denize düştü. Boztepe Burnu açıklarına gelen teknenin dümeninde olan baba Ahmet Balcı, oğlunun yerinde olmadığını gördü. Bir süre çevrede oğlunu çaresizce arayan baba, ardından limana dönerek yardım istedi.
Durumun haber verilmesinin ardından bölgeye Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ekipleri ile AFAD, polis ve jandarma arama-kurtarma ekipleri de dahil oldu. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği çalışmalarda 29 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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