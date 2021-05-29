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Enfes Çiğ Börek tarifi | Çiğ börek nasıl yapılır? İşte en nefis çiğ börek tarifi ve malzemeleri…

Seo Editör-2 Seo Editör-2
29.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çi börek olarak da bilinen Çiğ börek, Eskişehir’e özgü olan ve şehrin her köşesinde bulunan oldukça sevilen bir lezzet olarak öne çıkıyor. Çiğ böreğin en önemli özelliklerinden biri, içine konan kıyma harcının çiğ olarak konulup, pişirilmesi. Kızgın yağda pişirilen çiğ börek, incecik açılmış hamuru ile lezzet şöleni yaşatıyor.

Enfes Çiğ Börek tarifi | Çiğ börek nasıl yapılır? İşte en nefis çiğ börek tarifi ve malzemeleri…

Çiğ böreği yaparken karşılaşılan en büyük sorun, hamurun kızgın yağda oldukça yağ çekmesi olarak biliniyor. Hamurun içerisine birazcık koyulan sirke ise bu durumun önüne geçiyor ve daha çok kabarmasını sağlıyor. Çiğ böreğin harcının ise topak topak olmaması için, içerisine biraz ilave edilen su, çiğ böreğin minik pişirme sırları arasında bulunuyor.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

MALZEMELER
Hamuru İçin:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı İç Harç İçin:
300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:
1/2 su bardağı sıvı yağ

çiğ börek1

YAPILIŞI

  • Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
  • Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
  • Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
  • Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  • Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
  • Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

çiğ börek2

  • Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
  • Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
  • Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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