Enfes Çiğ Börek tarifi | Çiğ börek nasıl yapılır? İşte en nefis çiğ börek tarifi ve malzemeleri…

Çiğ böreği yaparken karşılaşılan en büyük sorun, hamurun kızgın yağda oldukça yağ çekmesi olarak biliniyor. Hamurun içerisine birazcık koyulan sirke ise bu durumun önüne geçiyor ve daha çok kabarmasını sağlıyor. Çiğ böreğin harcının ise topak topak olmaması için, içerisine biraz ilave edilen su, çiğ böreğin minik pişirme sırları arasında bulunuyor.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı İç Harç İçin:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.