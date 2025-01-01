Enflasyon onları da vurdu! Final haberleri peş peşe geldi! 13 dizinin fişi çekildi

Televizyon dünyası ekonomik kriz sebebi ile zor günler geçiriyor. Özellikle reklam gelirlerinin enflasyonla paralel artmaması geçen yıl elde edilen reytingle toplanan reklam gelirinin bu sene yarıya düşmesi dizilerin final yapmasına neden oldu.

Dizilerin peş peşe final kararı alması ve yeni dizilerin ertelenmesi

uzun vadede dizi sayısında azalmaya neden olacak gibi...

PEŞ PEŞE FİNAL KARARI ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekranda tutunamayıp final yapan dizi sayısı 13 oldu. Bu dizilerin 8’i yeni başlayan “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Güzel Aşklar Diyarı”, “Karadut”, “Gizli Bahçe”, “Kalpazan”, “Aşk Evlilik Boşanma” ve “Holding” oldu.

Diğer 5 dizi ise geçen sezondan kalan “Taş, Kağıt Makas”, “Kirli Sepeti”, “Kara Ağaç”, “Yalan” ve “Yabani” dizileri...

Yabani’nin geçen hafta yapması planlanan final tarihi RTÜK’ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle yeni yıla kaldı.