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Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Romanya'da yapılacak

07.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Romanya'da yapılacak

Engel Atlama Balkan Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8-11 Eylül tarihlerinde Vlasia kentinde yapılacak.

Milli biniciler, usta, genç, genç yetişkin, kadın, yıldız olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye Binicilik Federasyonu

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