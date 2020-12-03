YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Engelli dernekleri başkanlarından Vali Bilmez’e ziyaret

Engelli dernekleri başkanlarından Vali Bilmez’e ziyaret

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli dernekleri başkanlarını kabul etti.Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Vali Bilmez, dernek başkanlarından yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli dernekleri başkanlarını kabul etti.
Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Vali Bilmez, dernek başkanlarından yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Engelli vatandaşların topluma entegre olması için bu tür derneklere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimine büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Bilmez, derneklerin aktif bir şekilde görev yapması gerektiğini ifade etti.
Vali Mehmet Emin Bilmez, dernek başkanlarının da taleplerini dinleyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman’ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Emin Bilmez’e engelli dernekleri başkanları günün anısına çiçek takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
07:00
Öğle
12:01
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.