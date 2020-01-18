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  4. Engelli dünya şampiyonu Menemen’de CHP İlçe Başkanlığı yarışına dahil oldu

Engelli dünya şampiyonu Menemen’de CHP İlçe Başkanlığı yarışına dahil oldu

İZMİR HABERLERİ  | 18.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu 1 dünya şampiyonluğu kazanan engelli milli sporcu Turan Erdoğan, Menemen İlçe Başkanlığına aday oldu.15 yaşında ailesini geçindirmek için restoranda çalıştığı sırada elini kıyma çekme makinesine kaptıran sporcu Turan Erdoğan, sporda gösterdiği başarıyı siyasete taşımak istiyor.

4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu 1 dünya şampiyonluğu kazanan engelli milli sporcu Turan Erdoğan, Menemen İlçe Başkanlığına aday oldu.
15 yaşında ailesini geçindirmek için restoranda çalıştığı sırada elini kıyma çekme makinesine kaptıran sporcu Turan Erdoğan, sporda gösterdiği başarıyı siyasete taşımak istiyor. Erdoğan, CHP Menemen İlçe Başkanlığına aday oldu. Diğer adaylardan Mehmet Kaya, İmam Yıldırım, Kenan Yaşatürk ve Cem Batok‘un desteğini de alarak 19 Ocak’ta ilçe başkanlığı için yarışacak.
Uluslararası müsabakalarda birçok başarı elde eden Erdoğan, “1994 yılında elimi kıyma çekme makinesine kaptırdıktan sonra hayatım olumlu yönde tümden değişti. Ya hayatta kalacaktım ya da tümden yok olup gidecektim. Ben zoru seçtim ve hayatta kalmayı tercih ettim. 2 yıl çok zor bir dönem geçirdikten sonra tek elle yapılan sporlara yöneldim. Öyle bir şey yapmalıydım ki yaşanan kazanın benim hayatıma ciddi bir etkisi olmasın. Ben yaşadığım kazayı yok sayarak nasıl yaşayabilirim? Bunu düşündüm. Dediğim gibi tek elle yapılan sporlara yöneldim. Spora ilk olarak bilardo ile başladım ve Erzincan birinciliği elde ettim. Arkasından masa tenisi ve yüzme sporlarını yapmaya başladım. Toplumda örnek gösterilen mücadeleci, hırslı bir karakter olarak tanındım” dedi.

“Gururluyum”
İzmir’e yerleştikten sonra sporla daha içli dışlı olduğunu belirten Erdoğan, yurt dışında ülkemizi temsil ettiğini ve birinciliklerle toplamda 4 kez ay yıldızlı bayrağı göndere çektiğini, 4 kez İstiklal Marşı’nı okuttuğunu söyledi. Erdoğan, “2000 yılında İzmir’e yerleşerek 12 yıl kurumsal bir firmada çalıştım. 2009’da spor dalında para tekvando branşı açılmıştı, spor hocamın beni dahil etmesiyle Kara tekvando eğitimlerinden sonra turnuvalara katıldım. 2010 yılında dünya şampiyonluğu, 2011 yılında Avrupa şampiyonluğum, 4 Türkiye şampiyonluğum, 1 Avrupa şampiyonluğum 1 dünya şampiyonluğum, 1 Avrupa 2’nciliği 1 tane de dünya üçüncülüğüm oldu. Yani 4 kez bayrağımızı göndere çekmiş, İstiklal Marşımızı 4 kez okutmuş bir sporcuyum. Sporda hem ülkemi, hem ailemi, hem arkadaşlarımı hem de çevremi gururlandırdım. Azmettim başardım gururluyum” ifadelerine yer verdi.

“Başarılarıma siyasette devam etmek istiyorum”
2013’ten beri CHP’de üyelik yaptığını, son üç senedir de aktif olarak CHP örgütü içinde yer aldığını dile getiren Erdoğan, “Spordaki başarılarımı siyasete de taşımak istedim. İktidara yürümenin yolunun yerelden geçtiğine inananlardanım. Ülkemin geldiği nokta, toplumun beklentileri, halk ne ister? Atadan, deden bir CHP’li olarak biz partimizi nasıl iktidara taşırız? Birey olarak bu sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz?
Menemen’deki bütün çalışmalarımızı belediye başkanımız ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. İlk hedefim Menemen’i Türkiye’nin rol modeli yapmak olacak. Yapacaklarımızı daha profesyonel ve ciddi bir kadroyla bütün Menemen’de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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