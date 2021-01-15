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Engelli memur adaylarına rehberlik desteği

15.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Engelli memur adaylarına rehberlik desteği

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) sonrası engelli kadroları için tercihler yapılmaya başladı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) sonrası engelli kadroları için tercihler yapılmaya başladı. Yüreğir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Kültürevinde kurduğu rehberlik birimi ile tercih konusunda engelli adaylara destek oluyor.
Engelli bireylerin heyecanla beklediği tercih başvuruları 13.01.2021 tarihinde başladı. Engelli memur adayları 19.01.2021 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecek olan sürede tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapabilecekler.
Engelli bireylere tercih noktasında destek sağlayan Yüreğir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Kültürevinde oluşturduğu rehberlik birimiyle adaylara tercih işlemlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyor.
Yüreğir Belediyesi’nin uzman rehberlik biriminden tercih noktasında destek almak isteyen engelli memur adayları 10.00 - 16.00 saatleri arasında 0322 324 00 30 numaralı hattan randevu alabilecekler.

Engelli memur adaylarına rehberlik desteği

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