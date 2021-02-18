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Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın

18.02.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bedensel engelli vatandaşın evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bedensel engelli vatandaşın evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kestane Sokak’ta bulunan 2 katlı evin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu ev sahibine ve 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte yangında 1 odanın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Yangın esnasında bedensel engelli vatandaşın hastanede olduğu öğrenildi.

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