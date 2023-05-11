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Engelliler Haftası Çorlu’da kutlandı

11.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası Çorlu’da kutlandı

Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanıyor. Hafta boyunca engellilerin sorunları, topluma kazandırılmaları konularında yayınlanarak toplantılar ve seminerler düzenleniyor.

Bu çerçevede Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, TSD Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulunun tanıtıldığı video ile devam etti. Akabinde öğrencilerin solo ve koro performanslarından oluşan şarkılar, step ve ritim gösterileri ile devam etti. Protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilere çiçek takdimi ile program sona erdi.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:23
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