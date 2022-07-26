"Engelsiz Filmler Festivali"nin yarışmasına 90 film başvurdu

İSTANBUL (AA) - Puruli Kültür Sanat tarafından 10'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Filmler Festivali", 17-23 Ekim'de Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa film türünün gelişimine katkıda bulunmak ve sinemaseverler ile sinema profesyonellerini bir araya getirmek için bu yıl festival kapsamında ikinci kez gerçekleştirilen kısa film yarışmasına başvurular sona erdi.

Tema kısıtlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası filmlerin başvurduğu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Almanya, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Kanada, Kore, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan'dan toplam 90 film katılım sağladı.

Yarışmanın ön eleme jürisinde Uluslararası Farklı Perspektifler Festival Direktörü Hülya Demirden, kültür yöneticisi İmre Tezel ve yazar-yönetmen Murat Emir Eren yer alacak.

Finale kalarak festival programında yer alacak filmler ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Kısa film yarışması ana jürisi, finale kalan filmler arasından "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan "Engelsiz Filmler Festivali", yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.

