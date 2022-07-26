YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Engelsiz Filmler Festivali"nin yarışmasına 90 film başvurdu

"Engelsiz Filmler Festivali"nin yarışmasına 90 film başvurdu

26.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Engelsiz Filmler Festivali"nin yarışmasına 90 film başvurdu

İSTANBUL (AA) - Puruli Kültür Sanat tarafından 10'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Filmler Festivali", 17-23 Ekim'de Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa film türünün gelişimine katkıda bulunmak ve sinemaseverler ile sinema profesyonellerini bir araya getirmek için bu yıl festival kapsamında ikinci kez gerçekleştirilen kısa film yarışmasına başvurular sona erdi.

Tema kısıtlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası filmlerin başvurduğu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Almanya, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Kanada, Kore, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan'dan toplam 90 film katılım sağladı.

Yarışmanın ön eleme jürisinde Uluslararası Farklı Perspektifler Festival Direktörü Hülya Demirden, kültür yöneticisi İmre Tezel ve yazar-yönetmen Murat Emir Eren yer alacak.

Finale kalarak festival programında yer alacak filmler ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Kısa film yarışması ana jürisi, finale kalan filmler arasından "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan "Engelsiz Filmler Festivali", yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğruFenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğru
GÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldüKayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.