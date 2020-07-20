Engelsiz Kafe’de aileler yeniden bir arada

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, düzenlediği gecede öğrencileri ve aileleriyle yeniden bir araya getirdi.

Korona virüs salgını dolayısıyla Mart ayında faaliyetlerini durduran Engelsiz Kafe’de düzenlenen müzik dinletisiyle yeniden öğrencileri engelli bireyler ve aileleriyle buluştu. Falez sahil bandında yer alan ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin etkinliği için herkes tek tek ateşi ölçülerek içeri alındı.

“Evimize geldik”

Kızı Hatice Sudem’le geceye katılan Rabia Yıldırım, “Davet edildik. Koşa koşa geldik. Böyle bir daveti de sabırsızlıkla bekliyorduk” dedi. Pandemi döneminin sıkıntılı geçtiğini anlatan Yıldırım, çocukların psikolojik olarak çok etkilendiğini ve hatta sinir krizleri geçirdiğini söyledi. Engelsiz Kafe’den uzun bir aranın ardından gelen daveti “Evimize davet edildik” sözleriyle anlatan Yıldırım, “Koşarak geldik, evimize. Engelsiz Kafemize geldik. Ailemize kavuştuk. Biz buranın bir parçasıyız. Burası bizim bir parçamız. Dışlanmadığımız, yadırganmadığımız bir yer” diye konuştu.