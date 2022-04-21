MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Engin Akyürek'in kaleme alıp oynadığı 'Kaçış'tan ilk kareler geldi

Engin Akyürek'in kaleme alıp oynadığı 'Kaçış'tan ilk kareler geldi

21.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış’ı açıkladı. Projenin başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu var.

Engin Akyürek'in kaleme alıp oynadığı 'Kaçış'tan ilk kareler geldi

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Kaçış (3)

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

Kaçış (6)

Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Kaçış (8)
Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney+’ta yayınlanacak.

Kaçış (5)

‘KAÇIŞ’TAN İLK KARELER YAYINLANDI

Merakla beklenen dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. ‘Kaçış’ setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, dizinin hikayesinin yanı sıra aksiyon dolu güçlü atmosferi ile de merak uyandırdı.

Kaçış (4)

Kaçış (9)

Kaçış (10)

Kaçış (2)

Kaçış (7)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir?
"Çok istekli bir bayanım, kocam..." Şaşkına çevirdi"Çok istekli bir bayanım, kocam..." Şaşkına çevirdi
Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı!

TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.