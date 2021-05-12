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Engin Akyürek ve Pınar Deniz hakkında bomba iddia!

12.05.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren ünlü oyuncu Engin Akyürek hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Akyürek'in (39), meslektaşı Pınar Deniz(27) ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Engin Akyürek ve Pınar Deniz hakkında bomba iddia!

'Sefirin Kızı' dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip. Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek; kariyerinin başından beri özel hayatından çok işiyle gündeme gelen bir isim oldu.

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TUVANA TÜRKAY'LA AŞK YAŞAMIŞTI

Ancak yaşadığı aşkların magazin sayfalarını süslediği dönemler de oldu. 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşlarından Tuvana Türkay'la yaşadığı aşk hariç hiçbirini doğrulamadı.

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Son olarak, adı 'Sefirin Kızı' dizisindeki rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek, bu konuda da hiçbir açıklama yapmadı.

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AŞK MI YAŞIYORLAR?

Engin Akyürek'in (39) yeni aşkının Pınar Deniz(27) olduğu söyleniyor. Magazin hesabı Populising'in iddiasına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber.
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Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var. Yine de, ikilinin hayranları bu iddiaya inandı ve sosyal medyada yorumlar aldı başını gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Pınar Deniz
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