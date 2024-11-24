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Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı! Belediyeden aradıklarını sandı parayı yatırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 07:57
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Engin Altan Düzyatan kendisini Aydın Belediyesi'nden arayan bir kişi olarak tanıtan dolandırıcıya tekerlekli sandalye satın almak için para yatırdı. Neslişah Alkoçlar'ın kendisini uyardığını söyleyen oyuncu yaşadıklarını anlattı.

Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı! Belediyeden aradıklarını sandı parayı yatırdı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan nasıl dolandırıldığını anlattı. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen bir dolandırıcı belediye başkanının ismini kullanarak Düzyatan'dan sözde tekerlekli sandalye için para talebinde bulundu.

Talebi geri çevirmeyen Düzyatan, kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka numarasına yatırdığını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre; Düzyatan, ''Ben çok kolay dolandırılıyorum. Bir gün eşim yanımdayken “Aydın Belediyesi'nden arıyoruz” diye bir telefon geldi. Gayet ciddi bir adam; “Ben, Aydın Belediyesi sekreteri. Engin bey, sizi biliyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor” dedi ve beni belediye başkanı diye bir adama bağladı. Biz adamla sohbet ettik. “Arkadaşlar sizinle görüşmüşler. Çok teşekkür ederiz, çok değerli bir sanatçısınız, var olun, iyi ki varsınız” dedi. Ben de "Ne demek efendim, 3 - 4 tane alayım" dedim ve telefonu kapattık" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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"ÇOK KOLAY DOLANDIRILIRIM"

"Ben parayı hemen yatırıyordum. Neslişah, “Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle gerçek bir şey değil” dedi. Ben de "Olur mu öyle şey, belediye başkanıyla konuştum" dedim ve parayı yatırdım" diyen ünlü isim devamında şunları söyledi:

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"Ondan sonra ortada ne arayan 'belediye başkanı' ne de sekreteri vardı. Yatırdım parayı ve gitti. Adamlar, belediyenin adını kullanarak beni dolandırdı. Çok kolay dolandırılırım."

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Engin Altan Düzyatan
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