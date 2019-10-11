Engin Altan Düzyatan Kurşun dizisindeki Savcı Orhan rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Başarılı oyuncuyu hikayede en çok etkileyen şey; Hayata tertemiz bir bakış açısındayken, Orhan’ın kaderin karşısına çıkardıklarıyla çok farklı bir yöne ilerlemesi ve kaçınılmaz değişimi oldu.
Saçından favorilerine, kostümünden bıyığına kadar çok farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düzyatan, Orhan’ı bu şekilde tarif ediyor: “Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri. Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam.”
Tüm hazırlık süreçlerinin sancılı bir süreç olduğuna dikkat çeken oyuncu role nasıl hazırlandığını ise şöyle anlatıyor: “Hazırlık süreçlerinin hepsi zordur. Çünkü yepyeni bir karakterle tanışırsınız ve o karakterle aranızdaki bağları kurmak, o karakterleri vücudunuza nasıl yerleştireceğinizi bulmak hiç kolay bir süreç değil. Bu süreçte tabi ki yalnız değildim. Oyuncu arkadaşlarımla, özellikle yapımcıyla ve yazarlarla birlikte geçirdiğimiz vakit, karakteri daha iyi anlamama çok yardımcı oldu.
Orhan’a hemen her karaktere yaklaştığım gibi yaklaştım. İlk önce yürüyüşünü, sonra tavrını, sonra sesini ve daha sonra da iç enerjisini ve dış enerjisini bulmakla vakit geçirdim. Çok farklı bir rol çıktı gerçekten. Çok heyecanlanıyorum, çok etkileniyorum rolü oynarken. İçinde olmaktan çok mutluyum. Bakalım rol nereye gidecek? Nasıl bir yere sürükleyecek bizi? Ben de çok merak ediyorum...”
KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak.
KURŞUN 1. BÖLÜM FRAGMANI
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.
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