Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te imzayı attı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul'la, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın kuzeni Majed Al Sabah'ın dikkatini çekti. Al Sabah, geçtiğimiz hafta oyuncunun adına parfüm üretip, dünya genelinde satışa sunmak için Düzyatan'ı ülkesine davet etti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN PARFÜMÜNÜ YAPACAK

Oyuncu, Kuveyt'ten gelen teklifi kabul ettikten hemen sonra ise, çalışmalara başlandı. Düzyatan, toplantının ardından ise şeyhin torunu Sarah Fahad Al Sabah'ın at çiftliğini gezdi. Al Sabah, şubat ayında ülkesinde gerçekleşecek at şovuna oyuncuyu çağırdı.Al Sabah Ailesi, Düzyatan'la hatıra fotoğrafları da çektirdi.





