Engin Kırkpınar: Uğurcan Çakır'ı 11 takım izliyor, 20 milyon Euro'nun altına gitmez

Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi. Uğurcan Çakır'ı 11 kulübün istediğini açıklayan menajer Engin Kırkpınar, Trabzonspor'un 20 milyon Euro'nun altında bir teklife Uğurcan'ı göndermeyeceğini belirtti.

İşte Radyospor’a konuşan Uğurcan Çakır’ın menajeri Engin Kırkpınar'ın açıklamaları...

"UĞURCAN İÇİN ŞU AN RESMİ TEKLİF YOK"

"Uğurcan Çakır göz önünde olan ve takip edilen bir kaleci fakat şu anda Trabzonspor Kulübü’ne gelen resmi transfer teklifi yok. Devre arasında transfer olayları kolay olmuyor. Sezon sonunda ancak bir şeyler olabilir. Transfer sürecinde kulüplerin scout ekipleri belirlediği oyuncuları sezon içerisinde takip ederler. Raporlar olumlu olursa resmi transfer teklifi yapılır.

"AVRUPA'DA OYNAMA HEDEFİ VAR"

Uğurcan’la devamlı görüşüyoruz, kendisi çok profesyonel bir futbolcu. Uğurcan’ın her zaman Avrupa hedefi var fakat şu lig olursa ya da bu takım olursa diye bir şey yok. Uğurcan’ın iki hedefi var. Trabzonspor’da lig şampiyonluğu yaşamak ve onun devamında da Avrupa’da oynamak.

"11 TAKIM İZLİYOR, 20 MİLYON EURO'NUN ALTINA GİTMEZ"

Sadece Liverpool değil 3-4 tane İngiliz, 3 tane İspanyol, 4 tane de Fransız kulübü Uğurcan’ı izliyor, bu transfer devre arasında olur mu? Bence çok zor bir ihtimal, sezon sonunu da bekleyip göreceğiz. Yusuf Yazıcı’dan sonra Trabzonspor’un 20 milyon Euro altında bir ücrete Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum."

