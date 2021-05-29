Engin Koyun: Bugün hayatımızın en mutlu günü

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig’e çıkan Kocaelispor’da başkan Engin Koyun maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“SENEYE SÜPER LİG’E YÜKSELMEK İÇİN BİR KADRO KURACAĞIZ”

Hedeflerinin ilk basamağını gerçekleştirdiklerini söyleyen Engin Koyun, “Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Sakaryaspor’u da tebrik ediyorum. Biz daha iyiydik. Maçın farklı olması bizi daha da mutlu etti. Kocaeli kenti, Türk futboluna uzun yıllar futbolcu yetiştirmiş, Türkiye Kupası’nı 2 kez müzesine götürmüş önemli bir kulüp. Bu kulübün artık buralarda olmaması gerektiğine yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla karar verdik. Birinci basamak burası; 1. Lig. Allah izin verirse seneye Süper Lig’e yükselmek için bir kadro kuracağız. Uzun vadeli programlar yapıyoruz. Projelerimizden önemli ayakları oturttuk. Altyapıya çok değer veriyoruz. Bir Altınordu yapısını Kocaeli’de gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.