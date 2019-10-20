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Engin Nurşani'den babasıyla ilgili şoke eden paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kanser olan Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani hakkında şoke eden paylaşım... Ünlü ozan Ali Nurşani'nin gırtlak kanseriyle mücadele eden oğlu Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti.

Engin Nurşani'den babasıyla ilgili şoke eden paylaşım

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunmuştu. Engin Nurşani, babası Ali Nurşani hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Engin Nurşani hakkında birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Nurşani ile görüşerek işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"

Tedavisi devam eden Engin Nurşani, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta sevenlerini şok etti. Nurşani, "Sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" diyerek babası hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.

"NEYİM VARSA VERDİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen baba Nurşani "Değerli canlarım. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum, maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin beni tüm sevenlerin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Fakat gün geldi, sizlerin kapısına çattım. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Bir baba olarak bunu diliyorum. Başka bir diyeceğim yok. Sizleri çok seviyorum. Var olun hepiniz" diyerek yardım istemişti.

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Engin Nurşani Engin Nurşani babası Ali Nurşani

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