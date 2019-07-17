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Engin Öztürk'ten Faceapp paylaşımı! "Bu kızlar hiç yaşlanmıyor"

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 02:05 | Son Güncelleme

Telefon uygulaması 'Faceapp' kullanan ünlü isimler yaşlandırılmış hallerini sosyal medyadan paylaştı. Oyuncu Engin Öztürk de akıma uyarak ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Engin Öztürk'ten Faceapp paylaşımı! "Bu kızlar hiç yaşlanmıyor"

Son olarak Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Engin Öztürk, yaşlandırma programını kullanarak ilginç bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Engin Öztürk, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'a elini öptürdüğü fotoğrafı ''Bu kızlar hiç büyümüyor" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum aldı.

engin

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
Engin Öztürk, 28 Eylül 1986, Eskişehir doğumlu Türk oyuncu.

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyil dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. Son olarak ise Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'ın 2. sezonunda rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
faceapp engin öztürk Özge Özpirinçci

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