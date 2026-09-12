Görüntüsü viral oldu: Cem Yılmaz'dan espirili yanıt geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından günler sonra ilk kez görüntülendi. İstanbul Beykoz’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Yılmaz’ın bastonla yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyen görüntülerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz 29 Ağustos’ta Çanakkale’deki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyene anjiyo yapılmıştı. İki gün boyunca hastanede tedavi gören Yılmaz, sağlık durumunun düzelmesini ardından taburcu edilmişti.

GÜNLER SONRA İLK KEZ DAVETE KATILDI

Geçirdiği kalp krizinin ardından bir süre gözlerden uzak kalan Cem Yılmaz, İstanbul Beykoz’da düzenlenen bir etkinlikte kameralara yakalandı. Kalp krizinin ardından ilk kez bir davete katılan ünlü komedyenin baston kullanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİN GÜNDEM OLMASININ ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Bastonla yürüdüğü görüntünün gündem olmasının ardından Cem Yılmaz’dan sosyal medya paylaşımı geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bastonla yürüyor, Allah Allaah baston derken?” ifadelerini kullandı.