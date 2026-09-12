MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Görüntüsü viral oldu: Cem Yılmaz'dan espirili yanıt geldi

Geçirdiği kalp krizinin ardından katıldığı bir davette hayranları tarafından ilk kez görüntülenen Cem Yılmaz'ın bastonla yürümesi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü komedyenden görüntüsünün gündem olmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Görüntüsü viral oldu: Cem Yılmaz'dan espirili yanıt geldi
Sariye Nur Dönmez

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından günler sonra ilk kez görüntülendi. İstanbul Beykoz’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Yılmaz’ın bastonla yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyen görüntülerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Görüntüsü viral oldu: Cem Yılmaz dan espirili yanıt geldi 1

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz 29 Ağustos’ta Çanakkale’deki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyene anjiyo yapılmıştı. İki gün boyunca hastanede tedavi gören Yılmaz, sağlık durumunun düzelmesini ardından taburcu edilmişti.

Görüntüsü viral oldu: Cem Yılmaz dan espirili yanıt geldi 2

GÜNLER SONRA İLK KEZ DAVETE KATILDI

Geçirdiği kalp krizinin ardından bir süre gözlerden uzak kalan Cem Yılmaz, İstanbul Beykoz’da düzenlenen bir etkinlikte kameralara yakalandı. Kalp krizinin ardından ilk kez bir davete katılan ünlü komedyenin baston kullanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİN GÜNDEM OLMASININ ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Bastonla yürüdüğü görüntünün gündem olmasının ardından Cem Yılmaz’dan sosyal medya paylaşımı geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bastonla yürüyor, Allah Allaah baston derken?” ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zülfü Livaneli’den Yeni Parti’ye çağrı: ‘Artık çalmayın’Zülfü Livaneli’den Yeni Parti’ye çağrı: ‘Artık çalmayın’
Sosyal medyada gündem oldu! ''Reyting rekoru kırar'' Sosyal medyada gündem oldu! ''Reyting rekoru kırar''

Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.