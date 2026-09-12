Zülfü Livaneli'den 'Yiğidim Aslanım' açıklaması! Yeni Parti'den rica etti

Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin Yeni Parti mitinglerinde çalınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Bir yurttaşın eserin mitinglerde kullanılmasının muhalif enerjiyi düşürdüğünü savunarak Livaneli'ye yaptığı çağrıya yanıt veren sanatçı, partiye eserin kullanılmaması yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.
Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen "Yiğidim Aslanım" eserinin Yeni Parti etkinliklerinde kullanılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden gelen bir yoruma yanıt verdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, eserin Yeni Parti mitinglerinde çalınmasının "muhalif enerjiyi düşürdüğünü" savunarak Livaneli'den şarkının etkinliklerde kullanılmamasını istemişti.
Livaneli ise söz konusu çağrıya yanıt vererek aynı düşüncede olduğunu belirtti. Sanatçı, Yeni Parti'ye eserin mitinglerde kullanılmaması yönünde ricada bulunduğunu açıkladı.
Livaneli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden."
Livaneli'nin açıklamasıyla birlikte "Yiğidim Aslanım" eserinin Yeni Parti mitinglerinde kullanımına ilişkin talebini kamuoyuyla paylaştığı görüldü.
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