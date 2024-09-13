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  4. Engin Polat yasa dışı bahis sitesinin reklamında kullanıldı! "Burada zengin oldu"

Engin Polat yasa dışı bahis sitesinin reklamında kullanıldı! "Burada zengin oldu"

13.09.2024 21:48
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Vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararından sonra ilk duruşmada Engin Polat da tahliye edilmişti. Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, Engin Polat’ta burada zengin oldu başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

Engin Polat yasa dışı bahis sitesinin reklamında kullanıldı! "Burada zengin oldu"

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermişti.

Engin Polat bir bahis sitesinin reklamında görüldü.

"ENGİN POLAT DA BURADA ZENGİN OLDU"

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti.

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Sosyal medya sitesi üzerinden bir bahis hesabı reklamında Engin Polat’ı kullandı. Hesap yaptığı reklamda kendinden bahsederek Engin Polat’ta burada zengin oldu başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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engin polat
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