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Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

24.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe seçiminde başkan adayı olacağını açıkladı.

Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

Türkiye Futbol Vakfı Başkanı ve eski Fenerbahçeli milli futbolcu Engin Verel, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe kongresinde başkan adayı olacağını duyurdu.

Engin Verel yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15.00 da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'de böylece mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt'un ardından üçüncü bir isim daha başkanlık için mücadele verecek.

ENGİN VEREL KİMDİR?

64 yaşındaki İstanbul doğumlu Engin Verel, futbolculuk yıllarında 10 numara ve forvet pozisyonlarında forma giymişti.

Kariyeri boyunca sırasıyla Davutpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Hertha Berlin, Anderlecht ve Lille'de top koşturan Engin Verel, kariyerinin son 3 yılını yeniden Fenerbahçe formasıyla geçirmişti.

1973-86 yılları arasında aktif futbol yaşantısı olan Engin Verel, aynı zamanda 27 kez Türkiye A Milli Takım formasını terletti. Engin Verel günümüzde Türkiye Futbol Vakfı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sen kimsin ya
nasıl olacak bu engin bey? düne kadar tv kanallarında yerlere serdiğin fenerbahçeye nasıl başkan adayı olursun?
Top toplayıcı içinmi aday olacak bu anlamadım?

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