Enginar yemeği tarifleri: Tadını sevmeyenler bile bu yemeklere hayran kalacak

Ege mutfağının incisi olan enginar; kalbi, yaprakları ve çanağıyla lezzetine doyum olmayan bir bahar sebzesi. Kimileri çocukluk yıllarından beri enginara mesafeli yaklaşır kimilerinin de vazgeçilmezidir. Eğer sebze seviyorsanız ve enginar yemeğine karşı ön yargılarınız var ise şimdi bunu kırmanın tam da zamanı! Tazecik enginarlar ile birbirinden lezzetli, sağlıklı yemekler hazırlamaya ne dersiniz. Enginar yemeği tarifi için sadece bir tarif vermeyeceğiz. Onlarca çeşit yemeği yapılabilen bu enfes sebze ile 6 farklı çeşit tarif vereceğiz. İşte karşınızda enginar yemeği tarifleri...

ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ: ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Enginar ile yapılan en klasik tariflerden olan zeytinyağlı enginar, karaciğer ve kalp dostu bir yemek oluyor sevgili okur. Enginar yemekleri arasında en bilinen tarif olduğu için girişi onunla yapmak istedik. Zeytinyağlı enginar yemeği tarifi yapılışı da oldukça pratiktir. Gelelim detaylarına...

MALZEMELER

6 adet enginar

Bir çay bardağı zeytinyağı

2 adet havuç

2 adet küçük boy

2 adet kuru soğan

2 adet limonun suyu

1,5 su bardağı bezelye

Bir çay bardağı su

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir çay kaşığı tuz