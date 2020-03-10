Enginar yemeği tarifleri: Tadını sevmeyenler bile bu yemeklere hayran kalacak

Ege mutfağının incisi olan enginar; kalbi, yaprakları ve çanağıyla lezzetine doyum olmayan bir bahar sebzesi. Kimileri çocukluk yıllarından beri enginara mesafeli yaklaşır kimilerinin de vazgeçilmezidir. Eğer sebze seviyorsanız ve enginar yemeğine karşı ön yargılarınız var ise şimdi bunu kırmanın tam da zamanı! Tazecik enginarlar ile birbirinden lezzetli, sağlıklı yemekler hazırlamaya ne dersiniz. Enginar yemeği tarifi için sadece bir tarif vermeyeceğiz. Onlarca çeşit yemeği yapılabilen bu enfes sebze ile 6 farklı çeşit tarif vereceğiz. İşte karşınızda enginar yemeği tarifleri...
Enginar ile yapılan en klasik tariflerden olan zeytinyağlı enginar, karaciğer ve kalp dostu bir yemek oluyor sevgili okur. Enginar yemekleri arasında en bilinen tarif olduğu için girişi onunla yapmak istedik. Zeytinyağlı enginar yemeği tarifi yapılışı da oldukça pratiktir. Gelelim detaylarına...
6 adet enginar
Bir çay bardağı zeytinyağı
2 adet havuç
2 adet küçük boy
2 adet kuru soğan
2 adet limonun suyu
1,5 su bardağı bezelye
Bir çay bardağı su
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir çay kaşığı tuz
Üzeri için: Kıyılmış dereotu
İlk olarak enginar çanaklarının kararmaması için taze sıkılmış limon suyunda bekletmelisiniz.
Patatesleri ve havuçları soyun. Minik küpler şeklinde doğrayın. İki malzemeyi de az yumuşayana kadar haşlayın. Ardından süzün.
Kuru soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın. Haşlanan sebzeleri, soğanı ve bezelyeleri bir kabın içinde karıştırın.
Enginarları limonlu suyun içinden çıkarın. Çanakların iç kısımlarına bu sebze karışımından pay edin.
Enginarların çukur kısmı üste gelecek şekilde geniş bir tencereye dizin.
Limon suyunu, içme suyunu, tuzu, şekeri ve zeytinyağını bir kapta karıştırın.
Karışımı enginarların üzerinde gezdirin.
Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.
Yemeğiniz piştikten sonra üzerine kıyılmış dereotu serpiştirin. Zeytinyağlı enginar yemeğini ılık bir şekilde servis edin. Afiyet olsun...
MALZEMELER
4 adet yapraklı taze enginar
Bir çay bardağı zeytinyağı
2 adet limonun suyu
2 adet kuru soğan (küçük boy)
Birkaç dal kıyılmış maydanoz
2 adet domates
Birkaç dal dereotu
2 su bardağı pirinç
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı pul biber
Derin bir kabın içine bir adet limonun suyunu sıkın ve üzerine 4 bardak su ekleyin.
Enginarların sap kısımlarını dipten kesin. Bunu yapmamızın amacı enginarların tencerede düz bir şekilde durabilmelerini sağlamak.
Enginarların dışını ve yaprak kısımlarını en orta kısma kadar aralayın. Bol suda iyice yıkadıktan sonra hazırladığınız limonlu su karışımında bekletin.
Enginarlar limonlu suda beklerken pirinci yıkayın. Kuru soğanı minik minik doğrayın, domatesi rendeleyin. Bir kabın içinde pirinci, rendelenmiş domatesi, minik kıyılmış soğanı ve ince ince kıyılmış dereotu ve maydanozu harmanlayın.
Karışıma baharatları da ilave edin.
Enginarları limonlu sudan çıkarın. Hazırladığınız harçtan alın ve enginarın dış yapraklarından başlayarak en ortadaki yapraklar dışında hepsini doldurun.
Ancak bu işlemi yaparken fazla pirinç koymayın. Aksi halde pirinçler şişip enginar yapraklarından taşacaktır.
Enginarların hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra çok geniş bir tencereye koyun.
Bir adet limonun suyunu enginarların üzerinde gezdirin.
Bir çay bardağı zeytinyağını da aynı şekilde gezdirin. Dilerseniz bir çay bardağı suyu da tencereye ilave edebilirsiniz.
Tencerenin kapağını kapatın ve ortalama 45 dakika pişirin. Afiyet olsun...
MALZEMELER
6 adet içli enginar
Bir kutu haşlanmış mısır
2 adet rendelenmiş havuç
Yarım demet maydanoz
Bir adet limon
Göz kararı zeytinyağı
Tuz
İlk olarak enginarları ayıklayın.
Sonrasında unlu ve tuzlu suda enginarları yumuşayana kadar haşlayın.
Enginarları haşlayıp süzdükten sonra dörde bölün. Derin bir kabın içinde malzemeleri karıştırın. Üzerine bol miktarda orijinal zeytinyağı ve limon suyu ekleyin.Tuz da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun...
MALZEMELER
5 adet soyulmuş enginar
Yarım kilo iç bakla
2 adet orta boy soğan
Bir adet limon suyu
Bir tatlı kaşığı toz şeker
1/2 demet dereotu
Bir çay kaşığı tuz
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Göz kararı sıcak su
Soğanları yemeklik doğrayın ve kızdırdığınız zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Pilav tenceresi gibi geniş ve dar bir tencere kullanmanızı öneririm.
Pembeleşen soğanlara yıkayıp süzdürdüğünüz iç baklaları ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Şekerini, tuzunu ilave edin. Enginarlar için boşluklar açın ve enginarları yerleştirin, üzerine de limon suyunu ilave edin.
Enginarların üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve kısık ateşte pişirin.
Piştikten sonra ocağı kapatın ve ince kıydığınız dereotunu koyup karıştırın. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.
MALZEMELER
10 adet salamura enginar kalbi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet portakalın suyu
Bir avuç maydanoz
½ adet limonun suyu
2 yemek kaşığı balsamik sirke
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
Enginar kalplerini iki eşit parçaya bölün.
Bir kabın içinde portakal suyunu, balsamik sirkeyi ve zeytinyağını alıp karıştırın.
Maydanozu çok ince bir şekilde kıyın.
Şimdi kıyılmış maydanozu, yarım çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi sosa dahil edip karıştırın.
Hazırladığınız salata sosunun içine ikiye kestiğiniz enginar kalplerini ekleyin. Yaklaşık 15 dakika kalpleri sosta bekletin.
Sonrasında servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
MALZEMELER
4 tane enginar
Bir adet limon
Bir adet kuru soğan
½ çay bardağı sıvı yağ
Yarım kilo minik bir şekilde doğranmış kuşbaşı et
Bir su bardağı et suyu
Birkaç dal dereotu
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Enginarları temizleyin ve güzel bir şekilde yıkayın.
Temizlenmiş enginar almak işinizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. O yüzden önerimiz temizlenmiş enginar almanız yönünde.
Yıkadığınız enginarları limon suyuyla ovun. Ardından limonlu suda yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanmış enginarları fırın kabına alın.
Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.
Minik bir şekilde doğradığınız kuşbaşı etleri soğanın içine alıp kavurmaya devam edin.
Kuşbaşı etler suyunu çekene ve tamamen pişene kadar kavurun. Son aşamada tuzu ve karabiberi ekleyip tencereyi ocaktan alın.
Hazırladığınız eti enginar çanaklarının içine bölüştürün. Dilerseniz üzerine çok az bir miktar köri serpiştirebilirsiniz.
Bir bardak et suyunu enginarların üzerine döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum