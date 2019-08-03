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Enis Arıkan annesinin kaza yapmasını ti'ye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Enis Arıkan'ın fenomen olan annesi Selma Hanım şu sıralar araba kullanmayı öğreniyor. Selma Hanım küçük bir kaza yapınca oğlu bakın nasıl annesiyle dalga geçti.

Enis Arıkan annesinin kaza yapmasını ti'ye aldı

Oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, annesi Selma Hanım ile birlikte çektiği eğlenceli videolarla geniş bir kitle tarafından tanınmış hatta annesini fenomen yapmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair esprili paylaşımlar yapan Enis Arıkan, bu defa annesinin yaşadığı maddi hasarlı bir trafik kazası üzerine bir paylaşımda bulundu.

Birce Akalay ile sunuculuğuna başladığı yarışma programının final yapması sonrasında biraz tatil yapacak olan Arıkan pek de büyük bir hasar yaratmayan kazayla ilgili olarak yaptığı paylaşıma; “Hayırlı olsun anne, vura vura öğreneceksin” notunu düştü.

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