Enis Destan kimdir, aslen nereli? Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Altınordu, son olarak genç forveti Enis Destan'ı Trabzonspor 'a göndermişti. Geçtiğimiz sezon sonrasında sıkça söz ettiren ve Şenol Güneş tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Enis, futbol kariyerine Trabzonspor'da sürdürecek.

Peki Enis Destan kimdir, aslen nereli?

ENİS DESTAN KİMDİR?

2002 doğumlu ve 19 yaşında olan forvet, bu sezon 15 kez forma giyme şansı buldu, 2 de gole imza attı. Transfermarkt'a göre genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon 900 bin Euro olarak gözükmekte. Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.

Destan, 15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelmiştir. Genç yıldız 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başlamış ve 2013'te Altınordu Akademisi'ne katılmıştır. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve sonra İzmir ekibinde profesyonel olmuştur.

2019/2020 döneminde A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekmiştir. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yapmıştır.

Altınordu formasıyla 46 maça çıkmış olan Enis, 16 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştır. Önceki sezon sergilediği performansla kendisinden söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekmişir. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna da dahil edildi.

