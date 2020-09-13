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Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 23:12 | Son Güncelleme

Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun kızı oyuncu Seren Fosforoğlu, iş adamı Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi.

Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu evlendi

Seren Fosforoğlu’nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaparken, damat Kaan Önal’ın şahitleri ise Avukat Ali Elbeyoğlu ve Psikolog eşi Seliyha Elbeyoğlu oldu.

Fosforoğlu geceye stil danışmanı arkadaşı Erdal Güvenç hazırladı. Oyuncu Seren Görgüzel, Billur Kalkavan gibi isimlerin yer aldığı nikahın ardından kovid önlemlerine ve sosyal mesafeye de çok dikkat edilerek yakın arkadaş grubuyla yemek yendi.

Seren Fosforoğlu ilk eşinden olan kızı Nil ve eşi Kaan Bey’le yaşadığı büyük mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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