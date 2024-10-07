Eniştesiyle yasak aşk yaşıyordu! Gülçin Santırcıoğlu'nun İfakat sorusuna verdiği yanıt gündem oldu! 'Ahlaksız...'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in yengesi İfakat rolüne hayat veren Gülçin Santırcıoğlu, karakteriyle iki sezondur dikkat çeken isimlerden biriydi.

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Ünlü oyuncu dizinin ilk sezonundan itibaren hızla kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Son sezondaki zayıf hali de dikkat çeken Santırcıoğlu'nun gün geçtikçe erimesi sevenlerini endişelendirmişti. Sevilen isim saçlarını de değiştirmişti.

İFAKAT'A 'AHLAKSIZ' DEDİ!'

Şimdi ise ünlü oyuncu 3 sezondur hayat verdiği İfakat rolünü sosyal medya hesabında tanımladı. Bir kullanıcı Gülçin Santırcıoğlu'na, "İfakat'ı tanımlarsan hangi kelimeleri kullanırsın?" sorusunu sordu. Santırcıoğlu da "Zeki, çevik ve ahlaksız" yanıtın verdi.

İfakat, dizide senaryo gereği vefat eden eşinin kardeşi Orhan'la yasak aşk yaşamıştı. Yalının da hakimi olan İfakat, planlarıyla herkesin korkulu rüyası haline gelmişti.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Santırcıoğlu 1977 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı.

Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi.