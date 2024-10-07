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Bioderma'da her cilt tipine uygun bir bakım var! Nemlendirmeden güneş korumasına Bioderma ürünleri indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.10.2024 11:07
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Cilt bakım rutininizde hangi ürünlere yer veriyorsunuz? Nemlendirici, güneş kremi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra cilt tipinize özel çözümler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Bioderma’nın geniş ürün yelpazesi, makyaj temizleme suyundan bebek bakım ürünlerine pek çok ihtiyacınızı karşılıyor. Hassas, yağlı veya kuru ciltler için özel olarak formüle edilmiş ürünler, cildinizi derinlemesine temizleyip, nemlendiriyor ve koruyor. Üstelik şu an Bioderma ürünlerinde indirimler var! Sakın kaçırmayın!

Bioderma'da her cilt tipine uygun bir bakım var! Nemlendirmeden güneş korumasına Bioderma ürünleri indirimde

Cilt bakımı rutininizi baştan aşağı yenilemeye ne dersiniz? Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, cildi nemlendirmek ve dış etkenlere karşı güçlendirmek için doğru ürünleri seçmek büyük önem taşıyor. İşte bu noktada kaliteli ve güvenilir ürünleri ile Bioderma ön plana çıkıyor. Hassas ciltlerden karma ciltlere, bebeklerin narin teninden yağlı ciltlere kadar her birine özel formüle edilen ürünleri ile Bioderma, cilt bakım rutininizin vazgeçilmez markası olmaya aday. Makyaj temizleme suyu, nemlendirici krem, bebek bakım ürünleri ve daha fazlası...Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Bioderma'da, şimdi kaçırılmayacak indirimler var.İşte detaylar!

1. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Lekelere karşı koruyucu akne yapmayan ürün."

  • "İlk defa kullandığım bu üründen memnun kaldım. Kesinlikle başarılı bir ürün."
Ürünü İncele

2. Bioderma Sebium Hydra Yoğun Nemlendirici Seramid İçeren, Kurutucu Akne Tedavisine Yardımcı Bakım Kremi

Bioderma Sebium Hydra Yoğun Nemlendirici Seramid İçeren, Kurutucu Akne Tedavisine Yardımcı Bakım Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Senelerdir severek kullanıyorum. Kaliteli ve uygun fiyatlı."

  • "Cildim kuru ve akneli beklentimi karşıladı."
Ürünü İncele

3. Bioderma Hydrabio Cream Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz Kremi 50 Ml

Bioderma Hydrabio Cream Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz Kremi 50 Ml

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yoğun bir nemlendirici. Kuru bir cilde sahip olduğum için ben çok beğendim."

  • "Ürünü düzenli olarak kullanıyorum ve memnunum nemlendiriciliği son derece kalıcı."
Ürünü İncele

4. Sébium Foaming Gel

Sébium Foaming Gel

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten denildiği kadar varmış. Ben daha üç dört gündür kullanıyorum, ama eskisine nazaran cildimdeki temizliği ve aydınlığı net bir şekilde görebiliyorum. Aşırı memnunum beklediğim verimi aldım yani. Umarım bundan sonra da iyi olur herhangi bir yan etkisi olmaz."

  • "Çok güzel hiç düşünmeden alabilirsiniz."
Ürünü İncele

5. Bioderma Sensibio Defensive Hassas ve Normal Ciltler için Nemlendirici Bakım Kremi

Bioderma Sensibio Defensive Hassas ve Normal Ciltler için Nemlendirici Bakım Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hassas cildime çok iyi geliyor. Tavsiye ederim."

  • "Gerçekten etkili. Hızlı kargo orjinal ürün."
Ürünü İncele

6. Bioderma Hydrabio Gel-Cream Niasinamid ve E Vitamini İçeren Jel Dokulu Nemlendirici Yüz Kremi

Bioderma Hydrabio Gel-Cream Niasinamid ve E Vitamini İçeren Jel Dokulu Nemlendirici Yüz Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

"1-2 tane bitirdiğim, karma ciltler için mükemmel olan jel formda krem. Hafif nemli cilde uygularsanız (ben öncesinde essence kullanıyorum) daha iyi bir sonuç alabilirsiniz."

"Bu ürün kremsi ama yapış yapış değil. makyaj bazı olarak da kullanılıyor. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Hassas ve akneye meyilli yüzüm için yıllardır kullanıyorum, bittikçe alıyorum. Miktar olarak küçük gözüküyor ama çok az sıksanız bile yeterli geliyor."

Ürünü İncele

7. Bioderma Photoderm Mineral Fluid SPF50+ Çok Hassas Ciltler için Yüksek Korumalı %100 Mineral Filtreli Yüz, Vücut Güneş Kremi

Bioderma Photoderm Mineral Fluid SPF50+ Çok Hassas Ciltler için Yüksek Korumalı %100 Mineral Filtreli Yüz, Vücut Güneş Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Doktorumuzun önerisiyle 11 aylık bebeğimize aldık ve ailecek kullanmaya başladık. İçerik olarak ve koruyuculuk olarak çok güzel."

  • "Tek kelimeyle mükemmel bir ürün. Bence güneş ışınlarından korunmak için ideal bir güneş kremi."
Ürünü İncele

8. Bioderma Sebium Mat Control Karma ve Yağlı Ciltler için Matlaştırıcı, Parlama Karşıtı Bakım Kremi 30 Ml

Bioderma Sebium Mat Control Karma ve Yağlı Ciltler için Matlaştırıcı, Parlama Karşıtı Bakım Kremi 30 Ml

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel. Hemen emilebilen bir krem."

  • "Kaliteli orijinal ürün ve en uygun fiyat."
Ürünü İncele

9. Bioderma Atoderm Intensıve Gel-Cream 500 Ml

Bioderma Atoderm Intensıve Gel-Cream 500 Ml

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hassas ve yağlı ciltler için harika."

  • "Atopik cilde sahip kızım için kullanıyorum, yapışkan bir doku bırakmıyor. Hassas ciltler için şiddetle tavsiye edilir."
Ürünü İncele

10. Biodermasebium H2O Karma, Yağlı ve Akne Eğilimli Ciltler için Micellar Makyaj Temizleme Suyu 500 Ml

Biodermasebium H2O Karma, Yağlı ve Akne Eğilimli Ciltler için Micellar Makyaj Temizleme Suyu 500 Ml

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Temizleyicisi ile birlikte kullanıyorum tek sefer tüm makyaj kalıntılarını temizliyor. (yüzünüzü yıkadıktan sonra bununla siliniz.) çok memnunum."

  • "Karma cildim olduğu için bunu tercih ettim. Güzel temizliyor ve göz yakmıyor. Orijinal bir ürün."
Ürünü İncele

11. Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+ Yenidoğan Bebek ve Çocuklar için Güneş Kremi 50 Gr

Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+ Yenidoğan Bebek ve Çocuklar için Güneş Kremi 50 Gr

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi ürün."

  • "11 aylık bebeğim için kullanıyorum Bu ürünü seviyorum."
Ürünü İncele

12. Bioderma Abcderm Change Intensif Bebekler için Pişik Önleyici Su Bazlı Krem

Bioderma Abcderm Change Intensif Bebekler için Pişik Önleyici Su Bazlı Krem

Kullanıcılar ne diyor?

"Torunuma kullanıyoruz. Çok iyi bir krem."

"Bu ürünü, kuru hassas bir cilde sahip olduğu için ebeğimin yüzünü yıkamak için kullanıyorum. Gerçekten çok iyi bir ürün."

Ürünü İncele

Bu içerik 7 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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