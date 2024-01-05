Enkazda 96 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek hayatta kalan Adnan Muhammed Korkut o anları İHA’ya anlattı

Enkazda çiçek ve idrarını içerek hayatta kaldığını söyleyen Korkut, deprem anında yataktan kalktığını daha sonra tekrar uyuduğunu ve 17 saniye sonra binanın üstüne yıkıldığını söyledi.

6 Şubat tarihinde gece saat 04.17’de meydana gelen ve Gaziantep’inde aralarında bulunduğu 11 ili etkileyerek yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne 107 bin kişinin yaralanmasına sebep olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan, çiçek yiyerek ve idrarını içerek hayata tutunan 18 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, depremin birinci yılı değerlendirmesini İhlas Haber Ajansına anlattı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın 1. katında yaşayan 18 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, ilk depremde yıkılan apartmanın enkazında 96 saat kurtarılmayı bekledi. Deprem olduğunu fark ederek uyandığını ancak tekrar uyuduğunu ifade eden Korkut 17-20 saniye sonra binanın yıkıldığını ve enkazda kaldığını belirtti.

“DEPREMİ FARK ETTİM TEKRAR UYUDUM”

Ağır uykuda depreme yakalandığını ifade eden Adnan Muhammed Korkut, “Deprem anında yatıyordum. Deprem olmadan önce sabahına uçak biletim vardı. Eskişehir’e gidecektim. Gece ağır uykuda yakalandım. Deprem olduktan sonra etraf sallanıyordu, ayağı falan kalktım. Etrafıma baktım sallandığını falan görünce tekrardan yatağıma uzandım yattım. Yatınca da 17-20 saniye sonra bina üstüme çöktü. Üstüme çöktükten sonra 10-15 dakika baygınlık geçirdim ve kendimi bulduğum yerde zifiri karanlık bir ortamdaydım. Bina üstüme çökmüştü. İlk önce sabaha kadar uzanır pozisyonda yani yatar pozisyonunda yatıyordum, altımda masa vardı, yemek masası altıma gelmişti. Ben kanepe takımında yatıyordum ama altında yemek masasını buldum. Onun altında da petek vardı. Telefonumun alarmı çalmıştı sabah o şekil telefona ulaşabildim. Sabaha kadar mecbur uyanık bir şekilde bekledim. Olayı hala anlamamıştım. Sabah telefon çalınca telefonla alarmı Eskişehir’e gidecektim, alarm kurmuştum. Telefon alarmı çalınca telefonumu buldum. Telefonumu bulduktan sonra şebeke çekmiyordu. Herkesi aradım, mesaj attım. Enkaz altında bir nevi yaşam mücadelesi verdim” dedi.

“SUSUZLUĞUMU GİDERMEK İÇİN KENDİ İDRARIMI İÇTİM”

Enkaz altında açlığını ve susuzluğunu gidermek için annesinin yetiştirdiği çiçekleri yiyerek ve idrarını içen Korkut, “Öncelikle susuzluğumu gidermek için kendi idrarımı içtim. Bunu da daha önce SAT Komando olma hayalim vardı. Daha önceden sürekli ya onların videolarını izliyordum. Böyle hayatta kalma mücadelesi verirken onlar böyle kendi idrarlarını içiyordu. O anda aklıma o gelmişti, çünkü bayağı susuzluğum giderememiştim, giderecek bir şey yoktu. Annemin yetiştirdiği içecekleri buldum. Telefonun ışığını falan tutunca etrafıma bakınca onları gördüm. Onları yemek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

“ALLAH OLAN İNANCIMI HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEDİM”

Allah’a olan inancımdan ve hayallerimi gerçekleştirmem için hiçbir zaman umudunu yitirmediğini söyleyen Adnan Muhammed, “5 gün enkaz altında kaldım. İnancım hiç bir zaman yitirmedim. Kendime ve aileme verdiğim sözlerden dolayı Allah’a olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Öncelikle ailemi düşündüm, ilk önce onlara kavuşmayı düşündüm. Sonra Eskişehirspor’a transfer olacaktım. Orada gidip oynamak nasip olmadı. Öyle düşününce ilk önce aileme kavuşup onları görmek sağ salim bir şekilde bir şey olmadan onların da yaşadığını bilmiyordum. Bir haber alamıyordum, aşağıda olduğum için yukarıdaki komşularımızın seslerini duyabiliyordum” ifadelerine yer verdi.

“HİÇ DEPREM YAŞAMADIĞIM İÇİN AKLIMA GELMİYORDU”

Daha önce hiç deprem yaşamadığını ifade eden Korkut, “Gece en son 2.30’da abimle konuştum. Abim uçak biletimi kesti. Annem de migreni çıkmıştı, Migren hastalığı için hastaneye gitmişti. Telefonu başıma koyarak alarmı kurdum. Ondan sonra derin uykuya daldım. Depreme yakalandım ve ayağa kalkarak baktım bina ve her yer sağlanıyor. Hiç deprem yaşamadığım için aklıma gelmiyordu. Acayip derecede sallanmaya başlayınca kendi yatağıma tekrardan yatıp yorganı tekrardan üstüme çekip köşeye sığındım. Daha sonra 17-20 saniye sonra bina çöktü. yaşam alanı açılmıştı bana hiç ezilmedim. Galiba boşluğun olduğu yere düşmüşüm ama koltuğun üstüne yatıyordum. Kendim yemek masasının üstünde buldum. Enkazın altında kaldığımda yemek masasının altında 2 tane doğal gaz peteği vardı. Onlar beni biraz ısıttı üstümde yorgan altında yastıkla o şekil beraberdim. Şu an Adana Demirspor Kulübünde oynuyorum. Hayalimi kurduğum yerden daha üst bir seviyede oynuyorum. Allah’a inancımı yitirmedim. O da bana bir ikinci yaşam fırsatı verdi” dedi.

“O GÜNLERİ YAŞAMAK VE HATIRLAMAK İSTEMİYORUM”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde evlerinin yıkılması sonucu enkazdan idrarını içerek 96 saat sonra kurtulan 18 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut’un Annesi Pakize Başaran, “6 Şubat depremlerinde binamız yıkıldı. 96 saat sonra oğlumu çıkarttık. Rabbim kimseye yaşatmasın. Biz yaşadık kimse yaşamasın. Anlatmakta çok zorluk çekiyorum. O günleri yaşamak ve hatırlamak istemiyorum. Aradan bir yıl geçti. Ben öncelikle devletimize sağ olsun oğluma sürpriz yapmıştım. Gerçekten de kimseyi Rabbim evsiz yuvasız bırakmasın. İnsanlar öyle güzel insanlar biriktirmişim ki hepsini kocaman kocaman saygılar, sevgiler sunuyorum” diye konuştu.

