Enkazda eşini ve sağ bacağını kaybeden kadın protezine kavuştu

Ayşe Fatma Topaloğlu, 6 Şubat depremlerinde 5 katlı bir binanın üzerine çökmesi sonucu 1 gün enkazda mahsur kaldı. Afette, üzerine kolonların düşmesi nedeniyle eşini, evini, işini, arabasını ve sağ bacağını kaybeden Topaloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezinde protez bacağına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“BANA UMUT OLAN ÇOCUKLARIMIN HAYATTA KALMASI OLDU”

Deprem anını anlatan Topaloğlu, “Deprem anında yatıyorduk. Eşim beni uyandırdı. Depremin olduğunu söyledi. Kapının önüne gittik o anda ev yıkıldı. Oğlumu kucağıma aldım. Çekyatın önüne oturdum. Orada üzerimize kolonlar düştü. Eşimin de diğer tarafta kolonlar üzerine düştü. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Eşimi depremde kaybettim. Depremin 2. Günü öldüğünü öğrendim. Evimi, işimi, arabamı ve en önemlisi sağ bacağımı kaybettim. Bana umut olan çocuklarımın hayatta kalması oldu” dedi.

“ÇOK ŞÜKÜR PROTEZ BACAĞA KAVUŞTUM”

Protez bacağına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Deprem anında bilincim yerinde değildi. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Donuk bir hayat yaşıyordum. O yüzden de hiçbir şey hissetmiyordum. Burada çok şükür protez bacağa kavuştum. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Artık ayağa kalkabileceğim. İyi kötü adım atabiliyorum. Kendi işimi kendim görebiliyorum” şeklinde konuştu.

“ŞU AN GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA KEYFİ GAYET YERİNDE”

Ayşe Fatma Topaloğlu’nun protezi ile ilgili bilgi veren Ortez ve Protez Teknikeri Hasan Gezer, “Fatma hanım bize geldiğinde maalesef protez yapılmış. Fakat protezini kullanamadığını söyledi. Bizde burada protezini sıfırdan yaptık. Gerekli rehabilitasyon verdik ve kendisini taburcu ettik. Şu an gördüğümüz kadarıyla keyfi gayet yerinde. Umarım eski sosyal hayatına tekrardan kavuşur” diye konuştu.





