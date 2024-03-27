YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Enkazda eşini ve sağ bacağını kaybeden kadın protezine kavuştu

Enkazda eşini ve sağ bacağını kaybeden kadın protezine kavuştu

İHA İHA
27.03.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta meydana gelen depremlere Adıyaman’ın Besni ilçesinde 5 katlı bir binada yakalanıp eşini ve sağ bacağını kaybeden 60 yaşındaki Ayşe Fatma Topaloğlu, protez bacağına Gaziantep’te kavuştu.

Ayşe Fatma Topaloğlu, 6 Şubat depremlerinde 5 katlı bir binanın üzerine çökmesi sonucu 1 gün enkazda mahsur kaldı. Afette, üzerine kolonların düşmesi nedeniyle eşini, evini, işini, arabasını ve sağ bacağını kaybeden Topaloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezinde protez bacağına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“BANA UMUT OLAN ÇOCUKLARIMIN HAYATTA KALMASI OLDU”

Deprem anını anlatan Topaloğlu, “Deprem anında yatıyorduk. Eşim beni uyandırdı. Depremin olduğunu söyledi. Kapının önüne gittik o anda ev yıkıldı. Oğlumu kucağıma aldım. Çekyatın önüne oturdum. Orada üzerimize kolonlar düştü. Eşimin de diğer tarafta kolonlar üzerine düştü. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Eşimi depremde kaybettim. Depremin 2. Günü öldüğünü öğrendim. Evimi, işimi, arabamı ve en önemlisi sağ bacağımı kaybettim. Bana umut olan çocuklarımın hayatta kalması oldu” dedi.

“ÇOK ŞÜKÜR PROTEZ BACAĞA KAVUŞTUM”

Protez bacağına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Deprem anında bilincim yerinde değildi. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Donuk bir hayat yaşıyordum. O yüzden de hiçbir şey hissetmiyordum. Burada çok şükür protez bacağa kavuştum. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Artık ayağa kalkabileceğim. İyi kötü adım atabiliyorum. Kendi işimi kendim görebiliyorum” şeklinde konuştu.

“ŞU AN GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA KEYFİ GAYET YERİNDE”

Ayşe Fatma Topaloğlu’nun protezi ile ilgili bilgi veren Ortez ve Protez Teknikeri Hasan Gezer, “Fatma hanım bize geldiğinde maalesef protez yapılmış. Fakat protezini kullanamadığını söyledi. Bizde burada protezini sıfırdan yaptık. Gerekli rehabilitasyon verdik ve kendisini taburcu ettik. Şu an gördüğümüz kadarıyla keyfi gayet yerinde. Umarım eski sosyal hayatına tekrardan kavuşur” diye konuştu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldıÇanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıKayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Bingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildiBingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Mart Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:37
İkindi
16:07
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.